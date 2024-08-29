"Слуга" Копитін потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса, його госпіталізували

Автомобіль з народним депутатом від "Слуги народу" Ігорем Копитіним пізно ввечері 28 серпня потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на трасі Київ-Одеса, у результаті чого нардеп отримав переломи кісток, закриту черепно-мозкову та інші травми, його було шпиталізовано.﻿﻿ З посиланням на джерела у правоохоронних органах, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що ДТП сталося о 23.31 в місті Біла Церква на 78 км автодороги М-05 Київ-Одеса в напрямку Києва.

За даними джерел, авто Toyota Land Cruiser Prado з номерним знаком КА3573МС, здійснило наїзд на бетонну перешкоду.

У результаті автотрощі народний депутат Копитін, який знаходився на пасажирському сидінні, отримав закриту травму грудної клітини, закриту травму живота, закритий перелом кісток передпліччя правої верхньої кінцівки, він шпіталізований до Білоцерківської міської лікарні №2.

Водій автомобіля отримав тілесні ушкодження: закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом хребта поперекового відділу, він шпіталізований до тієї ж лікарні.

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Дана подія зареєстрована до ЖЄО № 33299 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області.