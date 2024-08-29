Прибыли российского бизнеса упали в несколько раз - Росстат
Российские компании с начала лета 2024 года переживают обвальное падение прибылей. Об этом пишет The Moscow Times, со ссылкой на данные Росстата, сообщает Экономическая правда.
По итогам июня финансовый результат (прибыли минус убытки) экономики в целом сократился в 4 раза в годовом выражении - до 860 млрд рублей. По сравнению с июнем прошлого года (3,27 трлн рублей) компании потеряли более чем 2,4 триллиона рублей прибыли, или почти 27 млрд долл.
Относительно мая сальдированная прибыль по экономике стала меньше в 3,4 раза, или на 2,13 трлн рублей.
В сообщении добавляют, что джререлом финансового бедствия, стала угольная промышленность, которая из-за санкций потеряла экспортные рынки.
Сообщается, что по итогам первого полугодия угольщики сработали в минус: совокупный убыток отрасли составил 7,1 млрд. рублей против прибыли в 282,5 млрд. рублей за тот же период прошлого года.
9% прибыли за полгода потеряли металлурги, которые также отрезали санкции от возможности продавать металл на Запад.
На 22% просели прибыли нефтеперерабатывающих заводов, которые не менее 10 раз останавливали производство. Более 26% прибыли потеряли компании розничной торговли, а если исключить автосалоны, обвал стал почти двукратным - на 46,1%.
Российский бизнес теряет рентабельность по мере того, как экономика замедляется, а банковской системе нарастают проблемы с трансграничными платежами.
В июне, российская промышленность просела на 0,8% относительно июня, а в июне - на 1,5% относительно мая.