Российские компании с начала лета 2024 года переживают обвальное падение прибылей.﻿ Об этом пишет The Moscow Times, со ссылкой на данные Росстата, сообщает Экономическая правда.

По итогам июня финансовый результат (прибыли минус убытки) экономики в целом сократился в 4 раза в годовом выражении - до 860 млрд рублей. По сравнению с июнем прошлого года (3,27 трлн рублей) компании потеряли более чем 2,4 триллиона рублей прибыли, или почти 27 млрд долл.

Относительно мая сальдированная прибыль по экономике стала меньше в 3,4 раза, или на 2,13 трлн рублей.

В сообщении добавляют, что джререлом финансового бедствия, стала угольная промышленность, которая из-за санкций потеряла экспортные рынки.

Сообщается, что по итогам первого полугодия угольщики сработали в минус: совокупный убыток отрасли составил 7,1 млрд. рублей против прибыли в 282,5 млрд. рублей за тот же период прошлого года.

9% прибыли за полгода потеряли металлурги, которые также отрезали санкции от возможности продавать металл на Запад.

На 22% просели прибыли нефтеперерабатывающих заводов, которые не менее 10 раз останавливали производство. Более 26% прибыли потеряли компании розничной торговли, а если исключить автосалоны, обвал стал почти двукратным - на 46,1%.

Российский бизнес теряет рентабельность по мере того, как экономика замедляется, а банковской системе нарастают проблемы с трансграничными платежами.

В июне, российская промышленность просела на 0,8% относительно июня, а в июне - на 1,5% относительно мая.