Російські компанії з початку літа 2024 переживають обвальне падіння прибутків.﻿ Про це пише The Moscow Times, з посиланням на дані Росстату, повідомляє Економічна правда.

За підсумками червня 2024 року фінансовий результат (прибутки мінус збитки) економіки загалом скоротився в 4 рази на річному вираженні - до 860 млрд рублів. Порівняно з червнем минулого року (3,27 трлн рублів) компанії втратили більш ніж 2,4 трильйона рублів прибутків, або майже 27 млрд дол.

Щодо травня сальдований прибуток по економіці став меншим у 3,4 рази, або на 2,13 трлн рублів.

В повідомленні додають, що джререлом фінансового лиха, стала вугільна промисловість, яка через санкції втратила експортні ринки.

Повідомляється, що за підсумками першого півріччя вугільники спрацювали в мінус: сукупний збиток галузі склав 7,1 млрд. рублів проти прибутку в 282,5 млрд. рублів за той же період минулого року.

9% прибутків за півроку втратили металурги, які також відрізали санкції від можливості продавати метал на Захід.

На 22% просіли прибутки нафтопереробних заводів, які не менше 10 разів зупиняли виробництво. Понад 26% прибутку втратили компанії роздрібної торгівлі, а якщо виключити автосалони, обвал став майже дворазовим — на 46,1%.

Російський бізнес втрачає рентабельність у міру того, як економіка сповільнюється, а банківській системі наростають проблеми з транскордонними платежами.

У червні, російська промисловість просіла на 0,8% щодо червня, а у червні — на 1,5% щодо травня.