Салливан: США и Китай не согласовали план завершения войны в Украине

Соединенные Штаты и Китай не согласовали конкретный план по переговорам о завершении войны в Украине.﻿ Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

По его словам, Китай неоднократно заявлял, что войну следует завершить дипломатическим путем. В течение последних трех дней, Салливан и Си Цзиньпин обменивались мнениями относительно войны против Украины.

"Мы не дошли до какого-то конкретного плана по дипломатии, в значительной степени потому, что Соединенные Штаты очень строго придерживаются простой максимы "ничего об Украине без Украины". Поэтому, в конце концов, именно Украина должна решить, как она хочет продолжать дипломатические и переговорные процессы" , - отметил Салливан.

Встреча Салливана и Си Цзиньпина

Напомним, в четверг, 29 августа, Салливан встретился с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине. Во время встречи стороны обсудили полномасштабную войну в Украине, а также вероятность переговоров между Байденом и Си Цзиньпином.

В июле во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, Си в очередной раз призвал к прекращению огня в Украине.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Си Цзиньпин мог бы прекратить войну в Украине одним телефонным звонком.