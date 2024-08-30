ISW: Россияне пытаются окружить украинские позиции на Покровском направлении

Российские войска сейчас осуществляют две тактические операции в рамках наступательной операции по захвату Покровска и пытаются окружить украинские позиции между Мирноградом и Гродовкой, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Первая тактическая операция вдоль линии Новогродовка-Гродовка к востоку от Покровска с целью захвата Мирнограда и продвижения к окраинам Покровска.

Вторая тактическая операция вдоль линии Селидово-Украинск-Горняк к юго-востоку от Покровска, направленная на расширение российской группировки на Покровском направлении и устранение уязвимых мест для контратак со стороны украинских войск.

Российское военное командование, вероятно, рассматривает обе эти тактические операции как желаемые предпосылки для начала интенсивных наступательных действий на сам Покровск.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил 29 августа, что наиболее интенсивные бои на Покровском направлении продолжаются на восточных окраинах Гродовки (к востоку от Покровска), к юго-западу от Гродовки возле Красного Яра, в пределах Новогродовки (к юго-востоку от Покровска) и непосредственно к востоку от Селидово возле Михайловки (к юго-востоку от Покровска).

В последние дни ISW наблюдала российские успехи в этих районах.

Недавно российские войска окружили украинские позиции к юго-востоку от Покровска вдоль Карловского водохранилища и заставили украинские войска отступить с ограниченных позиций в этом районе.

Вероятно, они надеются достичь подобного эффекта, пытаясь окружить украинские позиции между Мирноградом и Гродовкой, хотя остается непонятным, смогут ли российские войска поддерживать относительно быстрые темпы продвижения через сравнительно большой город Мирноград и его окрестности.

Ключевые выводы ISW за 29 августа: