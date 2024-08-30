Силы обороны уничтожили более тысячи российских солдат и десятки единиц техники
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 200 оккупантов, 23 артиллерийские системы, 23 ББМ и 3 танка, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 613 590 (+1 200) человек,
- танков – 8 574 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 16 722 (+23) ед,
- артиллерийских систем – 17 572 (+23) ед,
- РСЗО – 1 175 (+1) ед,
- средств ПВО – 940 (+1) ед,
- самолетов – 368 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 453 (+84) ед,
- крылатых ракет – 2 556 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 23 763 (+57) ед,
- специальной техники – 2 967 (+2) ед.
Данные уточняются.