Силы обороны уничтожили более тысячи российских солдат и десятки единиц техники

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 200 оккупантов, 23 артиллерийские системы, 23 ББМ и 3 танка, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.08.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 613 590 (+1 200) человек,

танков – 8 574 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 16 722 (+23) ед,

артиллерийских систем – 17 572 (+23) ед,

РСЗО – 1 175 (+1) ед,

средств ПВО – 940 (+1) ед,

самолетов – 368 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 453 (+84) ед,

крылатых ракет – 2 556 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 23 763 (+57) ед,

специальной техники – 2 967 (+2) ед.

Данные уточняются.