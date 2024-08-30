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Сили оборони знищили понад тисячу російських солдатів та десятки одиниць техніки

Сили оборони знищили понад тисячу російських солдатів та десятки одиниць техніки
Фото: Facebook

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 200 окупантів, 23 артилерійські системи, 23 ББМ та 3 танки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 613 590 (+1 200) осіб,
  • танків – 8 574 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 16 722 (+23) од,
  • артилерійських систем – 17 572 (+23) од,
  • РСЗВ – 1 175 (+1) од,
  • засобів ППО – 940 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 453 (+84) од,
  • крилатих ракет – 2 556 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23 763 (+57) од,
  • спеціальної техніки – 2 967 (+2) од.

Дані уточнюються.

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