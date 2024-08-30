Сили оборони знищили понад тисячу російських солдатів та десятки одиниць техніки

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 200 окупантів, 23 артилерійські системи, 23 ББМ та 3 танки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.08.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 613 590 (+1 200) осіб,

танків – 8 574 (+3) од,

бойових броньованих машин – 16 722 (+23) од,

артилерійських систем – 17 572 (+23) од,

РСЗВ – 1 175 (+1) од,

засобів ППО – 940 (+1) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 453 (+84) од,

крилатих ракет – 2 556 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23 763 (+57) од,

спеціальної техніки – 2 967 (+2) од.

Дані уточнюються.