В Пентагоне отказались комментировать подробности авиакатастрофы с украинским F-16

США не оказывали помощи в расследовании инцидента по самолету F-16 в Украине и не комментируют точное их количество на украинской территории, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Министерство обороны США.

Сингх прокомментировала ситуацию с падением американского истребителя F-16 в Украине, приведшем к гибели пилота. По ее словам, США не получали от Украины запросов о помощи в расследовании инцидента.

"Я видела сообщения, но у меня нет информации о предоставлении помощи с нашей стороны или запросов о ней со стороны Украины" , - отметила Сингх.

На вопрос о количестве F-16, которые уже находятся в Украине или планируются к отправке, Сингх отказалась отвечать, сославшись на вопросы оперативной безопасности.

"Я не буду вдаваться в детали по количеству F-16 в Украине. Это вопрос для украинской стороны" , - добавила она.

Сингх подчеркнула, что боевая авиация чрезвычайно сложна и что США гордятся тем, что смогли тренировать украинских пилотов как в Соединенных Штатах, так и с помощью союзников.

"Каждый день эти смелые мужчины и женщины поднимаются в небо, чтобы защищать свою страну" , - отметила она.

Относительно инцидента с F-16, Сингх подчеркнула, что это вопрос исключительно для комментариев украинской стороны, и что Пентагон не подтверждает информацию о причинах аварии.

Заместитель пресс-секретаря также подчеркнула, что Соединенные Штаты не комментируют детали инцидента или возможного электронного оборудования на борту самолетов и призвала обращаться за комментариями непосредственно в Украину.

Что предшествовало

Напомним, в понедельник, 26 августа, Российская Федерация нанесла самый масштабный за 2,5 года удар по Украине. Россияне запустили по территории нашей страны 127 ракет и 109 дронов-камикадзе.

Впоследствии появилась информация о том, что во время атаки Украина потеряла истребитель F-16. В результате крушения погиб опытный летчик Алексей Месь с позывным "Мунфиш". Впоследствии эти данные подтвердили в Генштабе и заявили о выяснении причин авиакатастрофы.