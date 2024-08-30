Оккупанты наиболее активно атакуют ВСУ на пяти направлениях – Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 215 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Оккупанты наиболее активно ведут штурмовые действия на пяти направлениях. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Кураховском направлениях – 58 и 38 атак соответственно.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 30 августа.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением четырех ракет, а также 59 авиаударов, в том числе сбросил 86 КАБ. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 115 - из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиационных ударов в районах населенных пунктов Хреновка Черниговской области; Братеница, Дружба, Бобиловка, Дмитровка, Прогресс, Студенок, Пономаренко Сумской области; Загрызовое, Лиман Первый Харьковской области; Грековка Луганской области; Времен Яр, Дружба, Измайловка, Водяное, Веселый Гай, Угледар, Богоявленка Донецкой области; Токаровка, Бургунка, Понятовка, Тамарино Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 19 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, также поразили два артиллерийских средства, РЛС и три других важных объекта врага.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, в общей сложности произошло восемь боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении количество боевых столкновений в сутки составило 25. Силы обороны отражали атаки врага в районах Синьковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска отразили 23 атаки противника в районах Твердохлебово, Чернещина, Дружелюбовка, Невское, Торское и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны отражены девять атак в районах Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Клещеевки, Андреевки и Часового Яра Донецкой области.

Враг 21 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Торецка, Железного, Нелиповки и Сухой Балки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 58 атак в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка, где враг 38 раз пытался прорвать украинские оборонные позиции.

На Времевском направлении противник предпринял 17 попыток прорвать оборону наших войск в направлении Угледара, Константиновки и Водяного.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения в районе Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

Однажды украинские подразделения вступили в бой с захватчиками на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ.