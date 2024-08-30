Премьер Британии убрал потрет Тэтчер из своей резиденции

Глава британского правительства Кир Стармер убрал из своей резиденции на Даунг-стрит, 10 потрет легендарной премьер-министра Соединенного Королевства Маргарет Тэтчер, сообщает Левый берег.

По сообщению The Guardian, речь идет о холсте с изображением политики, которое было заказано в 2009 году тогдашним главой правительства, лейбористом Гордоном Брауном. Его создал неизвестный художник, а стоимость портрета оценивается в 100 тысяч фунтов. Миссис Тэтчер сама выбрала драгоценности, в которых изображена на картине.

Однопартиец Брауна Стармер через 15 лет не оценил поступок предшественника: полотно убрали из помещения резиденции, которое в честь него долгое время называлось "комнатой Тэтчер".

Консервативная партия Британии подвергла критике премьера за этот поступок. Нынешняя оппозиция считает, что Стармер продемонстрировал неуважение к истории страны. Мардо Фрейзер, шотландский депутат от Тори, предположил, что лейборист "не смог выдержать взгляда признанного миром лидера, к чьим достижениям он никогда не сможет даже приблизиться".