Пентагон поможет Секретной службе США защитать кандидатов в президенты

Пентагон собирается присоединиться к защите кандидатов на президентских выборах в США, чтобы помочь Секретной службе, отвечающей за охрану высших политических деятелей. Об этом на брифинге заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Европейская правда.

По ее словам, американское оборонное ведомство получило запрос от Министерства внутренней безопасности на помощь в предоставлении дополнительной защиты основных кандидатов в президенты и вице-президенты.

Глава Пентагона Ллойд Остин одобрил этот запрос и поручил командующему Северного командования Вооруженных сил США спланировать, обеспечить и оказать усиленную поддержку Секретной службе США в различных местах по всей территории страны во время избирательной кампании.

"Министерство обороны обеспечит охрану, которая продлится до выборов 5 ноября 2024 года и, как ожидается, продолжит оказывать поддержку избранному президенту и избранному вице-президенту до инаугурации 20 января 2025 года" , – отметила представительница Пентагона.

Как известно, в июле во время предвыборного мероприятия произошло покушение на кандидата-республиканца Дональда Трампа. Пуля задела его ухо, один человек на трибунах позади Трампа погиб и еще двое получили ранения. Нападавшего – 20-летнего Томаса Мэтью Крукса – на месте убили агенты Секретной службы.

Секретная служба США взяла на себя ответственность за пробелы в системе безопасности, которые сделали покушение на Трампа возможным. Ее директор Кимберли Читл ушла в отставку.