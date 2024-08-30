Эстония передала Украине партию полицейских автомобилей

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA) и эстонское отделение Международной полицейской ассоциации (IPA) передали в четверг украинской полиции четыре автомобиля, которые ранее использовались как полицейские машины, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает ERR.

Это уже второй случай, когда Эстония передает Украине полицейские автомобили. В середине июня PPA отправил в Украину 31 патрульный автомобиль, которые ранее использовались эстонскими правоохранителями.

На этот раз в Украину было отправлено четыре автомобиля Škoda Octavia, приобретенные при поддержке Ротари-клуба и Международной полицейской ассоциации (IPA).

Эти автомобили будут использоваться на фронте полицейскими подразделениями.

По словам генерального директора PPA Эгерта Беличева, украинской полиции сейчас необходимы новые полицейские автомобили.

"Автопарк украинской полиции либо устарел, либо был уничтожен во время войны, и каждый автомобиль, который мы передаем местной полиции, неоценим. Эти машины будут использоваться полицейскими подразделениями Украины, которые работают на передовой", – отметил он.

Недавно Фундация Елены Зеленской получила от Сербии 5 тысяч ноутбуков и планшетов для дальнейшей передачи их украинским школьникам.

В свою очередь Лондон передал Украине более 200 авто, которые сдали на утилизацию из-за экотребований.