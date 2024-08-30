Британская разведка рассказала о добровольческом подразделении, которое РФ создает в Курской области

В разведке Великобритании считают, что добровольческое подразделение, которое Россия начала набирать для работы в Курской области, по крайней мере в ближайший месяц не начнет привлекаться к поддержке российской армии, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 30 августа.

В нем проанализировали создание Россией добровольческого формирования "БАРС-Курск" для "поддержания правопорядка в регионе". Добровольцам обещают службу только на территории области по шестимесячному контракту.

Подразделения "БАРС" ("Боевой армейский резерв страны") основали в 2021 году и изначально задумывали как подразделения активного резерва с хорошим уровнем подготовки и боевой готовности.

С началом полномасштабной войны против Украины к ним разрешили присоединяться по коротким контрактам. Это преимущественно легкая пехота, без артиллерии и бронетехники. В настоящее время в России около 30 таких подразделений.

Британская разведка считает, что набор в "БАРС-Курск" почти точно начали в связи с операцией Украины в Курской области.

"Маловероятно, что это добровольческое подразделение будет набрано и способно поддерживать какие-то действия российской армии в Курской области в течение следующего месяца. Хотя Россия, похоже, пытается нарастить силы в Курской области, приоритетом остается Покровское направление", – отмечают аналитики.

Также разведка Британии указала на то, что пока одни топ-чиновники РФ рассказывают о "желании переговоров", ряд других заявлений подтверждают, что в России до сих пор высокий запрос на достижение максималистских целей Кремля в отношении Украины.

Один из предыдущих обзоров посвятили стремительному развитию карьеры племянницы правителя РФ Владимира Путина.