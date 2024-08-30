Британська розвідка розповіла про добровільний підрозділ, який РФ створює у Курській області

У розвідці Британії вважають, що добровольчий підрозділ, який Росія почала набирати для роботи у Курській області, принаймні у найближчий місяць не почне залучатися до підтримки російської армії, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну від 30 серпня.

У ньому проаналізували створення Росією добровольчого формування "БАРС-Курск" для "підтримання правопорядку у регіоні". Добровольцям обіцяють службу лише на території області за 6-місячним контрактом.

Підрозділи "БАРС" ("Боевой армейский резерв страны") заснували у 2021 році і початково задумували як підрозділи активного резерву з гарним рівнем підготовки та бойової готовності.

З початком повномасштабної війни проти України до них дозволили приєднуватися за короткими контрактами. Це переважно легка піхота, без артилерії та бронетехніки. На цей час у Росії близько 30 таких підрозділів.

Британська розвідка вважає, що набір до "БАРС-Курськ" майже точно почали у зв’язку з операцією України у Курській області.

"Малоймовірно, що цей добровольчий підрозділ буде набраний і спроможний підтримувати якісь дії російської армії на Курщині протягом наступного місяця. Хоча Росія, схоже, намагається наростити сили на Курщині, пріоритетом залишається Покровський напрямок", – зазначають аналітики.

Також розвідка Британії вказала на те, що поки одні топпосадовці РФ розповідають про "бажання переговорів", низка інших заяв підтверджують, що у Росії досі високий запит на досягнення максималістських цілей Кремля щодо України.

Один з попередніх оглядів присвятили стрімкому розвитку кар’єри племінниці правителя РФ Владіміра Путіна.