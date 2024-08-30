OpenAI удвоила количество активных пользователей с 2023 года

Количество недельных пользователей ChatGPT удвоилось по сравнению с ноябрем 2023 года, сообщает Экономическая правда.

OpenAI сообщила, что количество еженедельных активных пользователей ChatGPT выросло до 200 миллионов, что вдвое больше чем в ноябре прошлого года, когда этот показатель составлял 100 миллионов.

Также удвоилось использование API с момента выпуска GPT-4o mini в июле. Кроме роста пользователей, компания демонстрирует значительные финансовые успехи. По словам CEO OpenAI Сэма Альтмана, годовой доход компании достиг 3,4 млрд долл, что вдвое больше по сравнению с концом 2023 года, когда доход составлял 1,6 млрд долл.