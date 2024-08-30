В Киеве госпитализировали 17 человек с лихорадкой Западного Нила: трое из них скончались

В Киеве с начала летнего сезона госпитализировали 17 человек с лихорадкой Западного Нила. Трое из них скончались из-за тяжелого течения болезни, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Об этом сообщает КГГА.

Как сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, с начала лета в столичную Свято-Михайловскую клиническую больницу приняли 17 пациентов с подтвержденным диагнозом лихорадка Западного Нила.

По ее словам, среди них - 10 мужчин и 7 женщин. Это жители разных районов столицы, в том числе два из них - жители Киевской и Черкасской областей. Пациенты нуждались в стационарном лечении из-за тяжести состояния. Сообщается, что трое из них умерли из-за тяжелого осложнения лихорадки - менингоэнцефалита.

Чем опасен вирус

В Украине вирус лихорадки Западного Нила отнесен к I группе особо опасных заболеваний и по международным стандартам ВОЗ относится к IV группе риска. Вирус подобен другим, вызывающим энцефалиты, и вирусу лихорадки Денге.

Главным источником и резервуаром вируса в природе есть птицы, преимущественно перелетные, в крови которых вирус может циркулировать от 14 до 200 дней. Переносчики заболевания могут также определенные виды комаров, которые инфицируются при питании кровью и могут передать вирус человеку или животному. Крайне редко возможно контактное заражение кровью больных животных.

Лихорадка Западного Нила начинается остро - с озноба и быстрого повышения температуры тела, сопровождающегося симптомами интоксикации. Лихорадочный период длится от 2 до 6 дней. В тяжелых формах могут развиваться менингит или энцефалит.

Профилактика

Как отметила Гинзбург, специфической терапии против данной болезни пока нет, а ее лечение симптоматическое. При первых признаках следует обращаться к врачу и лечиться под наблюдением специалиста, сообщая обо всех изменениях своего состояния.