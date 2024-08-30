У Києві госпіталізували 17 людей з лихоманкою Західного Нілу: троє з них померли

У Києві з початку літнього сезону госпіталізували 17 людей з гарячкою Західного Нілу. Троє з них померли через важкий перебіг хвороби, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Про це повідомляє КМДА.

Як повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, з початку літа у столичну Свято-Михайлівську клінічну лікарню прийняли 17 пацієнтів із підтвердженим діагнозом гарячка Західного Нілу.

За її словами, серед них - 10 чоловіків і 7 жінок. Це жителі різних районів столиці, зокрема двоє з них - мешканці Київської та Черкаської областей. Пацієнти потребували стаціонарного лікування через важкість стану. Повідомляється, що троє з них померли через важке ускладнення гарячки - менінгоенцефаліт.

Чим небезпечний вірус

В Україні вірус гарячки Західного Нілу віднесений до I групи особливо небезпечних захворювань і за міжнародними стандартами ВООЗ належить до IV групи ризику. Вірус подібний до інших, що спричиняють енцефаліти, та вірусу гарячки Денге.

Головним джерелом і резервуаром вірусу в природі є птахи, переважно перелітні, у крові яких вірус може циркулювати від 14 до 200 днів. Переносники захворювання можуть також певні види комарів, які інфікуються під час харчування кров’ю і можуть передати вірус людині чи тварині. Вкрай рідко можливе контактне зараження кров’ю хворих тварин.

Гарячка Західного Нілу починається гостро - з ознобу та швидкого підвищення температури тіла, що супроводжується симптомами інтоксикації. Гарячковий період триває від 2 до 6 днів. У важких формах можуть розвиватися менінгіт або енцефаліт.

Профілактика

Як зауважила Гінзбург, специфічної терапії проти даної хвороби наразі не існує, а її лікування симптоматичне. При перших ознаках слід звертатися до лікаря та лікуватися під наглядом фахівця, повідомляючи про всі зміни свого стану.