В Евросоюзе проверяют, не скрывал ли Telegram количество своих пользователей

Официальные лица Евросоюза выясняют, не скрывал ли Telegram количество своих пользователей во избежание регулирования в соответствии с Законом о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), сообщает Mezha Media.

Объединенный исследовательский центр – департамент Европейской комиссии, исполнительной ветви власти ЕС – проводит техническое расследование, пытаясь определить количество пользователей платформы в блоке. Чиновники также обсуждают этот вопрос с Telegram, сообщает Financial Times.

"У нас есть способ с помощью наших собственных систем и расчетов определить, насколько точны данные о пользователях", - заявил представитель ЕК по вопросам цифровых технологий Томас Регнье.

Ранее в этом году Telegram заявлял, что у него есть 41 млн пользователей в ЕС. Хотя в этом месяце компания должна была предоставить обновленную цифру, она сообщила лишь, что имеет "значительно меньше 45 миллионов ежемесячных активных пользователей в ЕС".

Официальные лица утверждают, что нераскрытие фактического количества пользователей Telegram уже является нарушением DSA. При этом они верят, что расследование выявит, что платформой пользуется более 45 миллионов жителей ЕС.

Эта цифра важна, поскольку сервисы, имеющие более 45 млн пользователей, определяются как "очень большие онлайн-платформы". На них распространяются более строгие правила, предусмотренные DSA, нарушение которых может привести к штрафу в размере до 6% годового дохода компании.