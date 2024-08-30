В Євросоюзі перевіряють, чи не приховував Telegram кількість своїх користувачів

Офіційні особи Євросоюзу з’ясовують, чи не приховував Telegram кількість своїх користувачів, щоб уникнути регулювання відповідно до “Закону про цифрові послуги” (Digital Services Act, DSA), повідомляє Mezha Media.

Об’єднаний дослідницький центр – департамент Європейської комісії, виконавчої гілки влади ЄС – проводить технічне розслідування, намагаючись визначити справжню кількість користувачів платформи у блоці. Чиновники також обговорюють це питання з Telegram, повідомляє Financial Times.

"У нас є спосіб за допомогою наших власних систем і розрахунків визначити, наскільки точними є дані про користувачів" , – заявив речник ЄК з питань цифрових технологій Томас Регньє.

Раніше цього року Telegram заявляв, що має 41 млн користувачів у ЄС. Хоча цього місяця компанія мала надати оновлену цифру, вона повідомила лише, що має “значно менше, ніж 45 мільйонів щомісячних активних користувачів у ЄС”.

Офіційні особи стверджують, що нерозкриття фактичної кількості користувачів Telegram вже є порушенням DSA. При цьому вони вірять, що розслідування виявить, що платформою користуються понад 45 мільйонів мешканців ЄС.

Ця цифра є важливою, оскільки сервіси, які мають понад 45 млн користувачів, визначаються як "дуже великі онлайн-платформи". На них поширюються суворіші правила, передбачені DSA, порушення яких може призвести до штрафу в розмірі до 6% річного доходу компанії.