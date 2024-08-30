В РФ обанкротился крупнейший проект по производству чипов – СМИ
"Крокус наноэлектроника", крупнейший проект "Роснано" по производству чипов, подал заявление о банкротстве. Об этом пишет российское издание The Moscow Times, сообщает Экономическая правда.
ООО "Крокус наноэлектроника" является крупнейшим проектом "Роснано" по производству чипов. Основан он был в 2011 году совместно с французским стартапом Crocus Technology.
Предприятие должно было заниматься созданием магниторезистивной памяти - запоминающих устройств с произвольным доступом на основе спиновых вентилей (MRAM).
Общий объем инвестиций в проект превысил 200 миллионов евро, включая софинансирование "Роснано" в размере 100 миллионов евро.