Нацбанк выпустил памятную монету, посвященную Верховной Раде

Национальный банк выпустил в обращение памятную монету "Парламентаризм", посвященную Верховной Раде, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как говорится в сообщении, на аверсе памятной монеты "Парламентаризм" в верхней части изображены стилизованные силуэты современных украинцев, которые являются представителями различных социальных, возрастных и профессиональных групп.

Это воплощает идею многогранности украинского народа и подчеркивает, что согласно Конституции Украины носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Между силуэтами размещены надписи: ПРАВА, СВОБОДА, ДЕМОКРАТИЯ, ЧЕЛОВЕК, ЗАЩИТА РОДИНЫ, НАРОД, ПАРЛАМЕНТАРИЗМ, РАЗВИТИЕ СТРАНЫ, ИНКЛЮЗИВНОСТЬ, РАВЕНСТВО, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ и ЗАКОН, отражающие фундаментальные принципы демократии.

На реверсе монеты по кругу размещен стилизованный украинский орнамент, а в центре композиции на зеркальном фоне - логотип Верховной Рады Украины.

Памятная монета "Парламентаризм" введена в обращение 30 июня 2024 года. Она имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед".

Тираж - 50 000 штук в сувенирной упаковке.

Напомним:

В обращении появится монета, посвященная войскам связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины.