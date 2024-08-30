Перспективные криптовалюты для инвестиций в 2024 году

Рынок цифровых валют привлекает все большее количество людей. За июль в криптовалютные инвестфонды поступило $4,56 млрд.

Деньги инвесторы вкладывают не только во флагманские монеты. На рынке много других токенов, стоимость которых растет быстрыми темпами. О криптомонетах, на которые стоит обратить внимание, рассказываем в этой статье.

ТОП монет для заработка в 2024 году

Из предлагаемых специалистами монет для инвестирования мы отобрали 7 криптовалют. Получить их можно разными способами, в том числе путем покупки за фиат в обменнике. Чтобы упростить выбор, советуем использовать рейтинг лучших криптообменников на нашем сайте.

1. 99Bitcoins ($99BTC).

Это токен онлайн-платформы, которая публикует экспертные статьи о криптоиндустрии. Монета появилась весной 2024 года. На момент написания статьи стоила $0,0029, а общий объем инвестиций составил более $2,5 млн. В ходе реализации проекта разработчики внедрили механику Learn-to-Earn (L2E) — учись зарабатывая: пользователи получают токены как награду за освоение учебных модулей.

99Bitcoins дает инвесторам несколько преимуществ:

14 стадий пресейла, в финале которого монета будет стоить $0,113;

доступ к аирдропу, на котором разыгрываются биткоины на сумму $99,999;

APY в стейкинге — 798% для всех ранних инвесторов.

Токен пока работает в формате ERC-20. До конца года планируется его переход на BRC-20.

2. PlayDoge ($PLAY).

Токен игрового проекта, созданного в стиле классических игр Тамагочи. Для получения монет нужно ухаживать за виртуальными собачками или воспользоваться предварительной продажей. Стоит токен $0,512. На пресейле всего за один месяц было собрано более $5 млн.

Плюсы проекта:

APY в размере 147% при условии блокировки купленных токенов на три года;

заработок на основе модели P2E.

Всего предусмотрено 40 этапов пресейла. Ожидается, что перед листингами монета будет стоить в $0,539.

3. Sealana ($SEAL).

Этот мемный актив разработан на базе Solana. Предпродажа токена началась в мае. К моменту написания статьи инвестиции в него превысили $4 млн. По мнению аналитиков, $SEAL покажет 100-кратный рост. Сейчас цена токена — $0,022. Купить его можно с применением ETH, USDT или банковской карты.

К плюсам $SEAL относятся:

невысокая фиксированная стоимость;

высокая скорость переводов.

Реальной пользы коин не имеет — высокий спрос в связи с ожидаемой доходностью обеспечивает сеть, поддерживающая механизм мультичейна.

4. Base Dawgz ($DAWGZ).

Мемкоин с функцией мультичейна — успешный инновационный проект сети Base. Сумма инвестиций на пресейле превысила $2 млн. Всего в обращение запущено 8,4 млн монет. Перспективным токен стал благодаря двум факторам:

наличие системы аирдропа — зарабатывать криптовалюту можно путем распространения в X/Twitter мемов о монете;

возможность работать в блокчейнах Ethereum, Solana, BNB Chain и Avalanche, что способствует расширению сферы применения криптомонеты.

В планах разработчиков — запуск стейкинг-механизма, на который выделят 20% от общего количества криптомонет.

5. Wiener AI ($WAI).

Монета создана с использованием искусственного интеллекта. Стоимость одного токена составляет $0,722. Всего состоялось 27 этапов пресейла, во время которых было привлечено более $6 млн.

Инвестиции в Wiener AI открывают доступ к чат-боту для эффективной торговли на крипторынке без дополнительной платы и механизма стейкинга, использование которого предусматривает APY в 189% в течение 2 лет. Цена перед листингом, по прогнозу, составит $0,733 за один коин.

6. Sponge V2 ($SPONGEV2).

Эта монета является новой версией взрывного мем-коина Sponge, который достиг 100-кратной доходности, а его рыночная капитализация составляет $100 млн. Проект дополнен игрой Play-to-Earn, благодаря которой пользователи могут зарабатывать реальные деньги, и выгодным стейкингом, предлагающим APY в размере 55%.

Цена токена на момент написания материала составляла $0,110. По прогнозам аналитиков монета может подорожать на 441%. Получить мемкоины можно только путем обмена токенов V1.

7. Notcoin (НЕ).

Монета появилась на базе кликер-технологии в качестве игрового проекта Telegram. Цифровые активы пользователи получают во время игры. Благодаря простой механике Tap-to-Earn количество активных игроков достигло отметки 35 млн.

На ведущих биржах мира Binance, OKX и Bybit монета появилась весной. За первый месяц его цена выросла на 200%. Пока мемный токен стоит $0,1 554.

Анатолий Рубан, автор раздела Курс Finance