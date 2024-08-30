Перспективні криптовалюти для інвестицій у 2024 році

Ринок цифрових валют приваблює все більше людей. Упродовж липня в криптовалютні інвестфонди надійшло $4,56 млрд.

Гроші інвестори вкладають не лише у флагманські монети. На ринку є багато інших токенів, вартість яких зростає швидкими темпами. Про криптомонети, на які варто звернути увагу, розказуємо у цій статті.

ТОП монет для заробітку у 2024 році

З пропонованих фахівцями монет для інвестування ми відібрали 7 криптовалют. Отримати їх можна різними способами, у тому числі шляхом купівлі за фіат в обміннику. Щоб спростити вибір радимо використати рейтинг найкращих криптообмінників на нашому сайті.

1. 99Bitcoins ($99BTC).

Це токен онлайн-платформи, яка публікує експертні статті про криптоіндустрію. Монета з’явилася навесні 2024 року. На час написання статті коштувала $0,0029, а загальний обсяг інвестицій становив понад $2,5 млн. У ході реалізації проєкту розробники впровадили механіку Learn-to-Earn (L2E) — вчись заробляючи: користувачі отримують токени як нагороду за освоєння навчальних модулів.

99Bitcoins дає інвесторам декілька переваг:

14 стадій пресейлу, у фіналі якого монета коштуватиме $0,113;

доступ до аірдропу, на якому розігруються біткоіни на суму $99,999;

APY у стейкінгу — 798% для всіх ранніх інвесторів.

Токен поки що працює у форматі ERC-20. До кінця року планується його перехід на стандарт BRC-20.

2. PlayDoge ($PLAY).

Токен ігрового проєкту, створеного в стилі класичних ігор Тамагочі. Для отримання монет потрібно доглядати віртуальних собачок або скористатися попереднім продажем. Коштує токен $0,512. На пресейлі лише за один місяць було зібрано понад $5 млн.

Плюси проєкту:

APY у 147% при умові блокування куплених токенів на три роки;

заробіток на основі моделі P2E.

Усього передбачено 40 стадій пресейлу. Очікується, що перед лістингами монета коштуватиме $0,539.

3. Sealana ($SEAL).

Цей мемний актив розроблений на базі Solana. Передпродаж токена розпочався у травні. На час написання статті інвестиції в нього перевищили $4 млн. На думку аналітиків, $SEAL покаже 100-кратне зростання. Наразі ціна токена — $0,022. Купити його можна з застосуванням ETH, USDT або банківської картки.

До плюсів $SEAL відносяться:

невисока фіксована вартість;

висока швидкість переказів.

Реальної користі коін не має — високий попит у зв’язку з очікуваною дохідністю забезпечує мережа, яка підтримує механізм мультичейна.

4. Base Dawgz ($DAWGZ).

Мемкоін з функцією мультичейна — успішний інноваційний проєкт мережі Base. Сума інвестицій на пресейлі перевищила $2 млн. Усього в обіг запущено 8,4 млн монет. Перспективним токен став завдяки двом чинникам:

наявність системи аірдропу — заробляти криптовалюту можна шляхом поширення в X/Twitter мемів про монету;

можливість працювати в блокчейнах Ethereum, Solana, BNB Chain і Avalanche, що сприяє розширенню сфери застосування криптомонети.

У планах розробників — запуск стейкінг-механізму, на який виділять 20% від загальної кількості криптомонет.

5. Wiener AI ($WAI).

Монета створена з використанням штучного інтелекту. Вартість одного токена становить $0,722. Усього відбулося 27 етапів пресейлу, під час яких було залучено більш ніж $6 млн.

Інвестиції в Wiener AI відкривають доступ до чат-бота для ефективної торгівлі на крипторинку без додаткової плати та механізму стейкінгу, використання якого передбачає APY у 189% упродовж 2 років. Ціна перед лістингом, згідно з прогнозом, становитиме $0,733 за один коін.

6. Sponge V2 ($SPONGEV2).

Ця монета є новою версією вибухового мем-коіна Sponge, який досяг 100-кратної прибутковості, а його ринкова капіталізація становить $100 млн. Проєкт доповнено грою Play-to-Earn, завдяки якій користувачі можуть заробляти реальні гроші, та вигідним стейкінгом, що пропонує отримання APY у розмірі 55%.

Ціна токена на час написання матеріалу становила $0,110. За прогнозами аналітиків, монета може подорожчати на 441%. Отримати мем-коіни можна лише шляхом обміну токенів V1.

7. Notcoin (NOT).

Монета з’явилася на базі клікер-технології як ігровий проєкт Telegram. Цифрові активи користувачі отримують під час гри. Завдяки простій механіці Tap-to-Earn кількість активних гравців досягла позначки 35 млн.

На провідних біржах світу Binance, OKX і Bybit монета з’явилася весною. За перший місяць її ціна зросла на 200%. Наразі мемний токен коштує $0,1 554.

Анатолій Рубан, автор розділу Курс Finance