Киев разрывает с Москвой линию засекреченной связи

Кабинет министров постановил прекратить действие Соглашения между украинским и российским правительствами по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой от 27 февраля 1998 года, сообщает Экономическая правда.

Соответствующее постановление, которое на правительство вынес вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров, принято 30 августа. Проект документа есть в распоряжении ЭП.

В пояснительной записке к постановлению указано, что его разработала Администрация Госспецсвязи во исполнение плана мероприятий по выходу Украины из двух- и многосторонних документов с Российской Федерацией, республикой Беларусь и Содружеством Независимых Государств (СНГ).

Само Соглашение определяет организационные основы и обязательства сторон по организации постоянно действующей засекреченной телефонной связи, предназначенной для ведения конфиденциальных переговоров между главами государств, организации межгосударственной правительственной связи

Федоров указывает на то, что "Соглашение утратило актуальность, поскольку механизмы сотрудничества, предусмотренные им, не применяются сторонами", а "выполнение обязательств по Соглашению украинской стороной несет угрозу национальным интересам Украины".

Теперь Министерство иностранных дел должно уведомить правительство Российской Федерации о прекращении действия соответствующего Соглашения.