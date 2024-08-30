Кличко заявил о завершении работ между станциями синей ветви столичного метро
Восстановительные работы на перегоне между станциями метро Демеевская и Лыбедская в Киеве находятся на завершающем этапе. В ближайшие ночи запустят пробный поезд. Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко, сообщает Новое время.
По его словам, специалисты завершили строительство нового участка тоннеля длиной 27 метров. Кроме этого, укреплены прилегающие участки с обеих сторон общей длиной более 50 метров. Внутренние строительно-монтажные работы в тоннеле также завершены.
Кличко заявил, что следующим этапом станет запуск пробного поезда, который планируется провести в ближайшие ночи. Перед этим была проведена проверка габаритов тоннеля между станциями с помощью специальной рамы, которые, по словам мэра, соответствуют установленным нормам.
Городской голова сообщил, что в составе первого пробного поезда будет специальный вагон для проверки новой колеи. Кроме того, поезд начнет тестирование систем безопасности на разных скоростях. После этого, в ночное время, специалисты проведут детальную проверку всех инженерных и систем безопасности перед возобновлением регулярного движения поездов с пассажирами.