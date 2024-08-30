Кличко заявил о завершении работ между станциями синей ветви столичного метро

Восстановительные работы на перегоне между станциями метро Демеевская и Лыбедская в Киеве находятся на завершающем этапе. В ближайшие ночи запустят пробный поезд.﻿ Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко, сообщает Новое время.

По его словам, специалисты завершили строительство нового участка тоннеля длиной 27 метров. Кроме этого, укреплены прилегающие участки с обеих сторон общей длиной более 50 метров. Внутренние строительно-монтажные работы в тоннеле также завершены.

Кличко заявил, что следующим этапом станет запуск пробного поезда, который планируется провести в ближайшие ночи. Перед этим была проведена проверка габаритов тоннеля между станциями с помощью специальной рамы, которые, по словам мэра, соответствуют установленным нормам.

Городской голова сообщил, что в составе первого пробного поезда будет специальный вагон для проверки новой колеи. Кроме того, поезд начнет тестирование систем безопасности на разных скоростях. После этого, в ночное время, специалисты проведут детальную проверку всех инженерных и систем безопасности перед возобновлением регулярного движения поездов с пассажирами.