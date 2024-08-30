Кличко заявив про завершення робіт між станціями синьої гілки столичного метро

Відновлювальні роботи на перегоні між станціями метро Деміївська та Либідська у Києві перебувають на завершальному етапі. Найближчими ночами запустять пробний поїзд. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє Новое время.

За його словами, фахівці завершили будівництво нової ділянки тунелю довжиною 27 метрів. Крім цього, укріплено прилеглі ділянки з обох боків загальною довжиною понад 50 метрів. Внутрішні будівельно-монтажні роботи у тунелі також завершено.

Кличко заявив, що наступним етапом стане запуск пробного поїзда, який планується провести найближчими ночами. Перед цим було проведено перевірку габаритів тунелю між станціями за допомогою спеціальної рами, які, за словами мера, відповідають встановленим нормам.

Міський голова повідомив, що в складі першого пробного поїзда буде спеціальний вагон для перевірки нової колії. Крім того, поїзд розпочне тестування безпекових систем на різних швидкостях. Після цього, в нічний час, фахівці проведуть детальну перевірку всіх інженерних та безпекових систем перед відновленням регулярного руху поїздів з пасажирами.