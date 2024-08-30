Украинские и польские правоохранители изъяли наркотики на 600 млн грн

Украинские и польские правоохранители ликвидировали деятельность наркогруппировки и изъяли психотропов по ценам «черного» рынка более чем на 600 миллионов гривен. Со ссылкой на пресс-службу Офисе генерального прокурора, сообщает Радио Свобода.

Украинские и польские правоохранители провели масштабную спецоперацию, в результате которой ликвидировали места производства наркотических средств и психотропов. В нарколабораториях на территориях Украины и Польши производили метадон в кристаллической форме, синтетические катиноны – мефедрон и Альфа-ПВП» , – говорится в сообщении.

Правоохранители в рамках расследования провели обыски на 38 объектах, где производили или хранили наркотические вещества, прекурсоры, химические вещества и оборудование для производства и изъяли следующие наркотические вещества:

195 кг метадона в кристаллической форме, по медицинским оценкам равным 4 миллионам смертельных доз, 153 кг Альфа-PVP;

свыше 430 л реакционных смесей;

2 тонны прекурсоров, необходимых для производства синтетических опиоидов и катинонов.

Сообщается, что украинские правоохранители сообщили о подозрении пяти лицам в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах. Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода