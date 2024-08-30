Українські та польські правоохоронці вилучили наркотики на 600 млн грн

Українські та польські правоохоронці ліквідували діяльність наркоугруповання і вилучили психотропів за цінами «чорного» ринку на понад 600 мільйонів гривень. З посиланням на пресслужбу Офісі генерального прокурора, повідомляє Радіо Свобода.

«Українські та польські правоохоронці провели масштабну спецоперацію, в результаті якої ліквідували місця виробництва наркотичних засобів та психотропів. У нарколабораторіях на територіях України та Польщі виробляли метадон у кристалічній формі, синтетичні катинони – мефедрон і Альфа-ПВП» , – йдеться у дописі.

Правоохоронці у межах розслідування провели обшуки на 38 обʼєктах, де виробляли або зберігали наркотичні речовини, прекурсори, хімічні речовини та обладнання для виробництва і вилучили такі наркотичні речовини:

195 кг метадону в кристалічній формі, що за медичними оцінками дорівнює 4 мільйонам смертельних доз, 153 кг Альфа-PVP;

понад 430 л реакційних сумішей;

2 тони прекурсорів, необхідних для виробництва синтетичних опіоїдів і катинонів.

Повідомляється, що українські правоохоронці повідомили про підозру пʼятьом особам у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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