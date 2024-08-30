Более 55 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести - Минсоцполитики

По данным на пятницу, 30 августа, более 55 тысяч граждан Украины считались пропавшими без вести. Со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, сообщает Новое время.

Отмечается, что по статистике МВД пропавшими без вести считают 55 829 тысяч человек. Из них место пребывания неизвестно 46 285 тысяч граждан, а в отношении около семи тысяч информация установлена.

Министерства подчеркивает, что среди пропавших без вести 1767 тысяч детей.