Понад 55 тисяч українців вважаються зниклими безвісти - Мінсоцполітики

За даними на п’ятницю, 30 серпня, понад 55 тисяч громадян України вважались зниклими безвісти.﻿ З посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики, повідомляє Новое время.

Зазначається, що за статистикою МВС зниклими безвісти вважають 55 829 тисяч людей. З них місце перебування невідоме 46 285 тисяч громадян, а щодо близько семи тисяч інформація встановлена.

Міністерства підкреслює, що серед зниклих безвісти 1767 тисяч дітей.