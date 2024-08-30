Украинцы используют автодороги как взлетные полосы для F-16 - СМИ

Украина для взлетов и посадок F-16 может использовать участки дорог или автомагистралей. Это помогает снизить риски поражения истребителей российскими средствами ПВО. Со ссылкой на LCI, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным издания, Украина подготовила отдельные участки дорог вместо использования авиабазы.

"Вместо того чтобы совершать взлеты с военных баз, солдаты украинской армии подготовили некоторые участки дорог, обычно используемые легковыми и грузовыми автомобилями" , - пишет издание.

Бывший военный летчик Ксавье Тютельман предоставил LCI видео, на котором якобы украинские военные демонтировали центральные разделители и сменили асфальт на дорогах.

По его мнению, таким образом в Украине пытаются снизить риски поражения истребителей российскими средствами ПВО.

Другой эксперт LCI, французский генерал Мишель Яковлефф, отметил, что подобные методы уже использовались в прошлом в других странах. Но по его словам, взлеты в таких условиях более рискованны, чем на традиционных взлетно-посадочных полосах, спроектированных и размеченных для приема самолетов.