СМИ: Венесуэла выдала России двух колумбийцев, воевавших за Украину

Власти Венесуэлы задержали в Каракасе двух граждан Колумбии и передали их России – мужчины якобы воевали на стороне Украины против РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает колумбийское издание El Tiempo и ФСБ РФ.

ФСБ 30 августа сообщила, что задержала двух колумбийцев, которые якобы участвовали в боевых действиях на стороне Украины против российских оккупантов. El Tiempo пишет, что на самом деле оба они были задержаны в столице Венесуэлы и экстрадированы в Россию.

Они привлекли внимание полиции в Венесуэле тем, что носили форму ВСУ, рассказала изданию сестра одного из задержанных. В Каракасе они остановились по пути домой.

Похоже, это первый случай экстрадиции в Россию граждан иностранных государств, которые воевали на стороне Украины.

ФСБ опубликовала видео якобы с задержанными колумбийцами. Их хотят судить по уголовной статье о наемничестве, предполагающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. ФСБ при этом не пояснила, где и когда были задержаны колумбийцы.

Напомним, в Международном легионе Главного управления разведки (ГУР) служат добровольцы из более чем 50 стран. Все они являются кадровыми военнослужащими ВСУ и не подпадают под определение наемников.

В российской армии также служат иностранные граждане. Например, правительство Индии недавно сообщило, что в настоящее время восемь индийских граждан погибли во время службы в российской армии.

Власть в Венесуэле

Напомним, что США и ЕС не признают результаты прошедших 28 июля в Венесуэле выборов. Согласно официальному сообщению, на них одержал победу действующий президент Николас Мадуро. Оппозиция заявила о фальсификации результатов, в стране прошли массовые акции протеста.

В ЕС предупредили, что Венесуэла в скором времени может оказаться в "серьезном кризисе", если Мадуро не сможет доказать свою победу на выборах.