Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк Украины ввел ограничения на переводы с карты на карту

27 августа 2024 года НБУ утвердил ограничение для карточных переводов между физическими лицами. Лимит в размере 150 000 грн в месяц для P2P и C2C-переводов начнет действовать с 1 октября 2024 года.

Лимит действует исключительно на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц. Лимит не применяется к счетам волонтёров, соответствующим критериям, определенным постановлениям, и лиц, чьи ежемесячные доходы из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения, а также в случае перевода средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке, и к переводам юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются. Более детально – на официальном сайте﻿ регулятора.

2. Monobank запускает новый сервис для оптимизации оформления интернет-заказов

Соучредитель monobank Олег Гороховский анонсировал новый сервис. Это кнопка «mono checkout», которая позволит заполнять данные покупателя об оплате и доставке онлайн-заказов. Все это будет происходить автоматически.

«mono checkout — это кнопка заказов на сайте, где нужно только авторизироваться через приложение mono, и мы автоматически заполним все скучные данные о вас: имя, номер и отделение почты! Теперь оформление заказа занимает максимум минуту вместо пяти», — отметил Олег Гороховский.

Гороховский считает, что такой опыт должен стать новым стандартом в покупках. Подключить и протестировать «mono checkout» можно уже сейчас (https://monobank.ua/checkout).

3. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Всего три банка на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранной валюте.

Два банка снизили процентные ставки по депозитам, один – наоборот, повысил.

Альянс Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 9 месяцев:

на 3 и 6 месяцев – с 14,55 до 14,30% годовых;

на 9 месяцев – с 15 до 14,50% годовых.

Также Альянс Банк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 0,70 до 0,60% годовых;

на 6 месяцев – с 1,30 до 0,60% годовых,

при этом повысил процентную ставку по депозитам в долларах США на 9 месяцев с 1,30 до 1,40% годовых.

Кроме того, Альянс Банк снизил процентную ставку по депозитам в евро на 6 месяцев с 1 до 0,50% годовых.

Аккордбанк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 15,50 до 15,75% годовых;

на 6 месяцев – с 15 до 15,50% годовых.

Банк Кредит Днепр снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 6 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 2 до 1,50% годовых;

на 12 месяцев – с 2,50 до 2% годовых.

4. Банки меняют тарифы по своим картам и счетам

С 1 октября 2024 года ОТП Банк отменяет комиссию за P2P-переводы на карты других банков через мобильного приложение «OTP Bank UA» при условии, что сумма перевода не превышает 1000 грн. Свыше этой суммы комиссия составит 0,5%+5 грн.

Кроме того, с 1 октября ОТП Банк отменяет комиссию за переводы в другой банк по реквизитам IBAN, инициированные в мобильном приложении «OTP Bank UA». Все подобные переводы, независимо от суммы, станут бесплатными.

С 17 сентября 2024 года банк Кредит Днепр вносит изменения в тарифы по своим картам «єПідтримка» и «Platinum» . Более детально – на официальном сайте﻿ банка.

5. Карты Райффайзен Банка можно пополнять в АТБ

Теперь клиенты Райффайзен Банка могут без комиссии пополнить любую карту этого банка через терминал в сети магазинов АТБ. Пока такая услуга предоставляется только в городе Днепр и Днепропетровской области.

Минимальная сумма пополнения – 100 грн, максимальная – 5 000 грн в день. Всего за один месяц таким образом можно пополнить карту на сумму до 30 000 грн.

Более детально – на официальном сайте﻿ банка.

6. Укргазбанк закрывает неактивные счета

Укргазбанк прекращает обслуживание счетов клиентов-физлиц, которые не осуществляли операции по карточным и текущим счетам (2620) в течение одного года и больше и на которых отсутствуют остатки. Информация об этом появилась на официальном сайте﻿ банка.