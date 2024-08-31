Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк України запровадив обмеження на перекази з картки на картку

27 серпня 2024 року НБУ затвердив обмеження для карткових переказів між фізичними особами. Ліміт у розмірі 150 000 грн на місяць для P2P та C2C-перекладів почне діяти з 1 жовтня 2024 року.

Ліміт діє виключно на вихідні перекази по всіх рахунках клієнта, відкритих в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, відповідних критеріїв, визначених постанов, та осіб, чиї щомісячні доходи з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження, а також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб. Операції з реквізитів IBAN не обмежуються. Більш детально – на офіційному сайті регулятора.

2. Monobank запускає новий сервіс для оптимізації оформлення інтернет-замовлень

Співзасновник monobank Олег Гороховський анонсував новий сервіс. Це кнопка «mono checkout», яка дозволить заповнювати дані покупця про оплату та доставку онлайн-замовлень. Все це відбуватиметься автоматично.

«mono checkout — це кнопка замовлень на сайті, де потрібно лише авторизуватися через програму mono, і ми автоматично заповнимо всі нудні дані про вас: ім'я, номер та відділення пошти! Тепер оформлення замовлення займає щонайбільше хвилину замість п'яти», — зазначив Олег Гороховський.

Гороховський вважає, що такий досвід має стати новим стандартом у покупках. Підключити та протестувати «mono checkout» можна вже зараз ( https://monobank.ua/checkout ).

3. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Усього три банки минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами як у національній, так і в іноземній валюті.

Два банки знизили відсоткові ставки за депозитами, один – навпаки, підвищив.

Альянс Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 9 місяців:

на 3 та 6 місяців – з 14,55 до 14,30% річних;

на 9 місяців – із 15 до 14,50% річних.

Також Альянс Банк знизив процентні ставки за депозитами у доларах США на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 0,70% до 0,60% річних;

на 6 місяців - з 1,30 до 0,60% річних,

при цьому підвищив процентну ставку за депозитами у доларах США на 9 місяців з 1,30 до 1,40% річних.

Крім того, Альянс Банк знизив відсоткову ставку за депозитами у євро на 6 місяців з 1 до 0,50% річних.

Аккордбанк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – із 15,50 до 15,75% річних;

на 6 місяців – із 15 до 15,50% річних.

Банк Кредит Дніпро знизив процентні ставки за депозитами у доларах США на 6 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 2 до 1,50% річних;

на 12 місяців – з 2,50 до 2% річних.

4. Банки змінюють тарифи за своїми картами та рахунками

З 1 жовтня 2024 року ОТП Банк скасовує комісію за P2P-перекази на карти інших банків через мобільний додаток «OTP Bank UA» за умови, що сума переказу не перевищує 1000 грн. Понад цю суму комісія складе 0,5%+5 грн.

Крім того, з 1 жовтня ОТП Банк скасовує комісію за перекази до іншого банку з реквізитів IBAN, ініційованих у мобільному додатку «OTP Bank UA». Усі подібні перекази, незалежно від суми, стануть безкоштовними.

З 17 вересня 2024 року банк Кредит Дніпро вносить зміни до тарифів за своїми картами «єПідтримка» та «Platinum». Більш детально – на офіційному сайті банку.

5. Карти Райффайзен Банку можна поповнювати до АТБ

Наразі клієнти Райффайзен Банку можуть без комісії поповнити будь-яку картку цього банку через термінал у мережі магазинів АТБ. Поки що така послуга надається лише у місті Дніпро та Дніпропетровській області.

Мінімальна сума поповнення – 100 грн., максимальна – 5 000 грн. на день. Усього за один місяць таким чином можна поповнити картку на суму до 30 000 грн.

Більш детально – на офіційному сайті банку.

6. Укргазбанк закриває неактивні рахунки

Укргазбанк припиняє обслуговування рахунків клієнтів-фізособ, які не здійснювали операції з карткових та поточних рахунків (2620) протягом одного року та більше та на яких відсутні залишки. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті банку.