Генштаб: ВСУ отразили 183 атаки за сутки, горячее всего на Покровском направлении

Начались 920 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, сообщает Деловая столица.

Оперативная информация по состоянию на 08:00 31.08.2024 с фронта была обнародована в Генштабе ВСУ.

За прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также противник был активен на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три удара пятью ракетами и 75 авиаударов, сбросив 98 КАБ. Кроме этого, совершил более 4 000 обстрелов, из них 140 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Сумы, Глухов, Сосновка, Шалыгино Сумской области; Харьков, Чугуев, Гоптовка, Семеновка, Сеньково, Глушковка Харьковской области; Часов Яр, Дмитровка, Дружба, Михайловка, Селидово, Александрополь, Водяное, Егоровка, Сладкое Донецкой области; Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме того, поразили средство ПВО и еще один важный объект.

На Харьковском направлении произошло 7 боеприкосновений вблизи Плетеновки, Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении велось 32 боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки и Глушковки.

На Лиманском направлении враг 22 раза атаковал возле Твердохлебового, Новосергеевки, Дружелюбовки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Невского и Новосадового.

На Северском направлении россияне 4 раза наступали вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении произошло 12 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков недалеко от Калиновки, Временного Яра, Ступочек, Ивановского, Андреевки и Предтечиного.

На Торецком направлении велось 16 боев, в частности, возле Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 55 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 24 атаки противника вблизи Украинской, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.

На Времивском направлении русские захватчики 8 раз наступали у Угледара и Водяного. Удачи не имели.

На Ореховском направлении произошло одно боеприкосновение неподалеку от Роботиного.

На Приднепровском направлении украинские защитники отразили 2 атаки противника.

В Гуляйпольском направлении ситуация без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 360 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 14 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, одну РСЗО, 18 БПЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету, 62 автомобиля и 10 единиц специальной техники.