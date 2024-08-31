WSJ: США отказались отправлять подрядчиков в Украину для обслуживания F-16

Администрация Джо Байдена якобы отклонила предложение отправить американских подрядчиков в Украину для обслуживания западной военной техники, в частности истребителей F-16, из-за беспокойства о безопасности, сообщает Европейская правда.

Об этом со ссылкой на "американских чиновников" сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации WSJ, Совет национальной безопасности Белого дома рассматривал предложение отправить гражданских подрядчиков в Украину для обслуживания истребителей F-16 и другого военного вооружения, но разведка и другие ведомства пока считают такой шаг слишком рискованным.

В то же время у американской стороны есть надежда, что европейские страны возьмут на себя "большую, а возможно, и всю ответственность за обслуживание F-16" в Украине, говорится в материале.

"Разведывательное сообщество выразило обеспокоенность относительно перспективы нападения России на американских подрядчиков в Украине", – сказал WSJ один из чиновников США на условиях анонимности.

Администрация Байдена ранее не исключала отправки американских подрядчиков в Украину в будущем, но не рассчитывает, что они поедут туда в ближайшее время, добавляют журналисты.

Об отказе отправлять персонал для обслуживания F-16 стало известно после того, как Украина потеряла первый истребитель, который получила несколько недель назад от западных союзников.