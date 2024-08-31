Дания была готова передать Украине F-16 еще в начале войны – премьер

Глава правительства Дании Метте Фредриксен подтвердила, что Дания не ограничивает использование истребителей F-16, которые Дания передала Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом она заявила во время конференции GLOBSEC в Праге.

Метте Фредриксен считает, что Украина получила западные истребители позже, чем это должно было произойти.

"Мне жаль, что поставки F-16 забрали столько времени. Лично я готова была передать их Украине с самого начала войны. Но была длительная дискуссия о том, правильное ли это решение или нет", – заявила она.

Фредриксен не стала уточнять, кто именно тормозил поставки самолетов, но выразила убеждение, что до сих пор остается задача, чтобы Украина должна получить от Запада все необходимое ей оружие.

"Невозможно победить без оружия. И единственный путь к победе – это дать украинцам то, что им нужно", – подчеркнула она.

Фредриксен также подтвердила, что со стороны Дании нет никаких ограничений по использованию предоставленного оружия, включая самолеты.

"Мы не ставим ограничения на использование F-16, только то, что это должно быть соблюдено международное право. В остальном – нет ограничения на использование", – пояснила она.

Ранее президент Чехии также поддержал использование F-16 против целей на территории РФ. Нидерланды. Которые также предоставили самолеты, тоже не против использования F-16 для ударов по РФ.