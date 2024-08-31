Украинская делегация в США обсудила оружие, энергетику и Формулу мира

Украинская делегация встретилась в Вашингтоне с советниками по вопросам нацбезопасности США, Великобритании, Германии и Франции – стороны обсудили вопросы обеспечения ВСУ оружием, защиту энергетики и Формулу мира, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Офис президента.

"Стороны обсудили усилия по дальнейшему укреплению украинской противовоздушной обороны и защиты энергосистемы. Руководитель ОП отметил: для Украины критически важно как можно скорее получить необходимое оружие и снаряжение".

Во время встречи также шла речь о расширении возможностей для совместного производства оружия и инвестициях союзников в оборонно-промышленный комплекс Украины.

Кроме того, стороны обсудили подготовку и процедуру дальнейшей имплементации Украинского договора, который партнеры Украины приняли во время 75-го саммита НАТО в Вашингтоне. А также согласовали план действий по реализации уже подписанных документов по безопасности.

"Особое внимание уделили реализации Формулы мира" , – подытожили в ОП.

Для справки: Украинскую делегацию возглавила вице-премьер-министр Юлия Свириденко. В ее состав вошли руководитель ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, посол Украины в США Оксана Маркарова, заместитель руководителя ОП Николай Точицкий и советник главы ОП Дарья Заривна.

Делегацию США возглавил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, Великобритании – советник по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу, Германии – советник канцлера по вопросам внешней политики и политики безопасности Йенс Плетнер, Франции – внешнеполитический советник президента Эммануэль Бонн.