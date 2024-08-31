В Москве вспыхнул мощный пожар: к тушению привлекли вертолеты и корабль

Мощный пожар вспыхнул в Москве в субботу, 31 августа. Огонь пытаются потушить с утра, привлекли вертолеты и корабль, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает МЧС России.

На западе Москвы вспыхнуло двухэтажное административное здание. Огонь пытаются ликвидировать с утра.

Пожар охватил территорию площадью более тысячи квадратных метров. Российское МЧС привлекло к тушению пожара специальный корабль "Полковник Чернышев", а также четыре вертолета Московского авиационного центра - три Ка-32 и Ми-26.

По словам российских спасателей, вертолеты сбросили уже более 350 тонн воды, но огонь не удалось потушить.

Пожары в России

Напомним, на днях на Рязанской электростанции произошел пожар. В сети публиковали кадры, на которых было видно, что станцию затянуло дымом. Также очевидцы сообщали, что слышали взрыв.

Кроме того, в Ростовской области больше недели горела нефтебаза комбината "Кавказ" в городе Пролетарске. Ее атаковали украинские военные. По данным РБК-Украина, это была операция ГУР Минобороны.

Также в Волгоградской области после атаки дронов вспыхнул пожар в районе аэродрома "Мариновка".