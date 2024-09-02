"Хезболла" обстреляла Израиль, ЦАХАЛ ударил по объектам боевиков в Ливане

Террористы группировки "Хезболла" обстреляли северные районы Израиля и ранили военнослужащего. ЦАХАЛ отвечает новой волной ударов по объектам боевиков на территории Ливана.﻿ Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Отмечается, что 1 сентября в районе Кфар-Юваля на севере Израиля упал снаряд. В результате атаки ранения средней тяжести получил солдат-резервист ЦАХАЛа и гражданское лицо.

Вечером военные обнаружили около 20 снарядов, залетевших из Ливана на территорию Израиля. Некоторые из них были перехвачены, а некоторые упали в нескольких районах страны. О пострадавших не сообщается.

Ответные атаки Израиля

За прошедшие сутки ЦАХАЛ нанесла удар по пусковым установкам "Хезболлы" в районе Айта аш-Шаб на юге Ливана, откуда вчера были выпущены снаряды в сторону Западной Галилеи. Военные обнародовали видео ударов:

במהלך היממה האחרונה, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו משגר של ארגון הטרור חיזבאללה ממנו בוצעו שיגורים לעבר הגליל המערבי במרחב עייתא א-שעב שבדרום לבנון. במהלך היום מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו מבנים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים בית ליף, א-טייבה ואל-עדייסא שבדרום לבנון>> pic.twitter.com/CBPqajyDo7 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 1, 2024

Также израильская армия нанесла удар по пусковой установке террористов и военной инфраструктуре в районе Бинт-Джбейла на юге Ливана.

Кроме того, за минувшие сутки ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам "Хезболлы" в районах Бейт-Лиф, Тайибе и Одайсех на юге Ливана.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа обстреляла районы Кфарчуба и Чебаа на юге Ливана.

Обострение на Ближнем Востоке

С начала войны в Секторе Газа в октябре прошлого года, террористы группировки «Хезболла» начали регулярно обстреливать территорию Израиля в знак поддержки палестинского исламского движения ХАМАС.

Атаки исламистов участились после ликвидации 31 июля в Тегеране политического лидера ХАМАС Исмаила Гании. Иран пригрозил нанести по Израилю масштабный удар, однако впоследствии отказался от таких планов. В то же время, "Хезболла" заявила, что готова самостоятельно атаковать Израиль, без помощи или одобрения со стороны Тегерана.

В конце августа террористы "Хезболлы" выпустили по территории Израиля сотни ракет и беспилотников. Перед атакой, сотня израильских истребителей частично ослабила эти удары.

В США заявили о риске новой региональной войны на Ближнем Востоке.

28 августа ЦАХАЛ ударила по ряду объектов военной инфраструктуры "Хезболлы" в районе Айн-эль-Тинех на ливанской территории.