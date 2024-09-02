ISW: Информационные манипуляции Кремля "смягчают внутреннюю усталость от войны" у россиян

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), которые проанализировали опросы в РФ, операция Сил обороны в Курской области вызвала обеспокоенность у россиян, однако информационные операции Кремля "смягчают внутреннюю усталость от войны" и позволяют властям России выбирать стратегию ведения затяжной войны на истощение против Украины, сообщает Украинская правда.

В отчете отмечают, что недавние российские внутренние опросы свидетельствуют о том, что операция Украины в Курской области еще не снизила уровень поддержки войны в Украине в России в краткосрочной перспективе, и что поддержка войны в России остается высокой с 2022 года.

Российская социологическая организация "Левада-центр" опубликовала результаты ежемесячного опроса 30 августа и обнаружила, что около 78% респондентов поддерживают российские военные операции в Украине - это больше, чем 75% в июле 2024 года и 77% в июне 2024 года.

Эксперты сообщают, что опрос "Левада-центра" указывает на то, что самый низкий уровень поддержки россиянами войны в Украине был в феврале 2022 года, когда войну поддерживали 68% респондентов, и что поддержка войны среди респондентов не опускается ниже 70% с марта 2022 года.

В августе 2024 года "Левада-центр" также спросил респондентов об украинской операции в Курской области и обнаружил, что 91% респондентов обеспокоен украинскими военными операциями на российской территории.

Кроме того, "Левада-центр" сообщил, что 57% респондентов не ожидают второй волны мобилизации, а 60% не видят необходимости в проведении второй волны мобилизации в ближайшие месяцы - оба показателя снизились с 65% и 69% соответственно.

"Данные опроса "Левада-центра" указывают на то, что отказ Кремля полностью перевести российское общество в целом на военные рельсы и продолжающиеся внутренние информационные операции Кремля, направленные на нормализацию войны в российском обществе, пока смягчают внутреннюю усталость от войны, и что украинская операция в Курской области не изменила этих настроений.

Тот факт, что российское общество в целом не испытывает усталости от войны, вероятно, придает Кремлю гибкости в выборе стратегии ведения затяжной войны на истощение против Украины".

Ключевые выводы ISW за 1 сентября: