Силы обороны ликвидировали за сутки еще 1300 российских оrкупантов

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 617 600 оккупантов, 1300 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 2 сентября составили: