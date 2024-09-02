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Силы обороны ликвидировали за сутки еще 1300 российских оrкупантов

Силы обороны ликвидировали за сутки еще 1300 российских оrкупантов
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 617 600 оккупантов, 1300 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 2 сентября составили:

  • личного состава – около 617 600 (+1300) человек,
  • танков ‒ 8601 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 16786 (+26) ед,
  • артиллерийских систем – 17646 (+10) ед,
  • РСЗО – 1177 (+1) ед,
  • средства ПВО 940 (+0) ед,
  • самолетов – 368 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14537 (+30),
  • крылатые ракеты ‒ 2557 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 23925 (+44) ед,
  • специальная техника – 2993 (+2).

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