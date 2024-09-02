Силы обороны ликвидировали за сутки еще 1300 российских оrкупантов
Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 617 600 оккупантов, 1300 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.
Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 2 сентября составили:
- личного состава – около 617 600 (+1300) человек,
- танков ‒ 8601 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 16786 (+26) ед,
- артиллерийских систем – 17646 (+10) ед,
- РСЗО – 1177 (+1) ед,
- средства ПВО 940 (+0) ед,
- самолетов – 368 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14537 (+30),
- крылатые ракеты ‒ 2557 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 23925 (+44) ед,
- специальная техника – 2993 (+2).