Сили оборони ліквідували за добу ще 1300 російських окупантів
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 617 600 окупантів, 1300 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 2 вересня склали:
- особового складу ‒ близько 617 600 (+1300) осіб,
- танків ‒ 8601 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16786 (+26) од,
- артилерійських систем – 17646 (+10) од,
- РСЗВ – 1177 (+1) од,
- засоби ППО 940 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14537 (+30),
- крилаті ракети ‒ 2557 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23925 (+44) од,
- спеціальна техніка ‒ 2993 (+2).