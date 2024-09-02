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Сили оборони ліквідували за добу ще 1300 російських окупантів

Сили оборони ліквідували за добу ще 1300 російських окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 617 600 окупантів, 1300 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 2 вересня склали:

  • особового складу ‒ близько 617 600 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 8601 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16786 (+26) од,
  • артилерійських систем – 17646 (+10) од,
  • РСЗВ – 1177 (+1) од,
  • засоби ППО 940 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14537 (+30),
  • крилаті ракети ‒ 2557 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23925 (+44) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2993 (+2).

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