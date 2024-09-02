Генштаб: На Покровском направлении 63 столкновения, РФ активно применяет авиацию

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 182 боевых столкновения. В частности, на Покровском направлении произошло 63 боя, оккупанты активно применяют авиацию.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 2 сентября.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением 19 ракет, а также 71 авиаудар, в частности, сбросил 91 КАБ. Кроме того, совершил более 4500 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 141 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Белополье, Большая Писаревка, Бунякино, Обода Сумской области; Петропавловка, Купянск-Узловой Харьковской области; Дачное, Дружба, Александрополь, Угледар, Большая Новоселка, Селидово Донецкой области; Новоандреевка, Пятихатки в Запорожье.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника и двух средств ПВО противника.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, в общей сложности произошло семь боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Купянском направлении в сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался продвинуться недалеко от Макеевки, Грековки, Новосадового, Невского и Торского.

На Северском направлении украинские защитники отражали девять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Роздоловки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз вблизи Андреевки, Клещеевки, Майского и Маркового. Ситуация под контролем подразделений сил обороны.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 20 атак неподалеку от Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 63 штурмовых и наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Калиново, Гродовка, Новогродовка, Карловка, Мариновка и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была в районе Новогродовки, противник активно применял авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 25 атак в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка.

На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил 14 атак наших позиций недалеко от Водяного, Константиновки и Макаровки.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Ореховском направлениях активных наступательных действий враг не отмечен.

На Приднепровском направлении две попытки окупантов захватить наши позиции успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.