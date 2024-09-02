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Трамп заявил, что имел "полное право" вмешиваться в выборы президента

Трамп заявил, что имел "полное право" вмешиваться в выборы президента
Фото: facebook.com/DonaldTrump

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что обладал "полным правом" вмешиваться в выборы президента в 2020 году. Его слова для одного из американских изданий цитирует CNN, сообщает Европейская правда.

Кандидат в президенты считает "безумием" и, что его рейтинги растут, несмотря на обвинения.

"Это такое безумие, что мои рейтинги растут. Кто не слышал – вас обвиняют в вмешательстве в президентские выборы, где вы имеете полное право это делать – вас обвиняют, и ваши рейтинги растут", – утверждает Трамп.

Напомним, недавно Трампу выдвинули пересмотренное федеральное обвинение по поводу незаконных попыток изменить результат президентских выборов 2020 года.

Документ фокусируется на ключевых показаниях и доказательствах от свидетелей преимущественно из пределов администрации, в том числе бывшего спикера Палаты представителей Аризоны Расти Боверса, который, согласно тексту, испытывал давление со стороны Трампа о созыве специальной сессии на основании надуманных утверждений о фальсификации.

Там остались утверждения о том, что Трамп давил на тогдашнего вице-президента Майка Пенса, чтобы тот воспользовался своим председательством во время процедуры утверждения результатов в Конгрессе 6 января и отклонил голоса избирателей из штатов, где Трамп проиграл.

Трамп заявил, что спецпрокурор Смит "переписал то же дело в попытке обойти заключение Верховного Суда", и что после решения Верховного Суда рассмотрение дела нужно было окончательно остановить.

Также на этой неделе специальный прокурор Джек Смит призвал федеральный апелляционный суд возобновить дело против Трампа по секретным документам.

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