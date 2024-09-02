МИД Польши: Нужно сбивать российские ракеты еще над Украиной

Польша и другие граничащие с Украиной страны "обязаны" сбивать российские ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство. Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский в интервью газете Financial Times, сообщает Европейская правда.

Сикорский объяснил, что Польша обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват ракет над территорией Украины может вовлечь НАТО в войну между Россией и Украиной.

"Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства – это наша собственная конституционная обязанность. Лично я считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, это будет законной самообороной (сбить их), потому что как только они пересекут наше воздушное пространство, риск того, что кто-то будет ранен обломками, значителен" , – сказал Сикорский.

Как сообщалось, жители Польши считают, что ее военные должны сбивать пролетающие над польской территорией объекты во время атак России на Украину, даже если они не уверены, что это за объекты.

Как известно, после массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом", предположительно беспилотником-камикадзе. Командующий оперативным командованием Вооруженных сил Польши Мацей Клиш сказал, что объект, судя по траектории, скорости и высоте, точно не был ракетой и, скорее всего, речь идет о беспилотнике.