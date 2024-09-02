Из Покровска ежедневно выезжают две тысячи жителей, половина уже эвакуировалась – ГВА

В городе Покровске Донецкой области остается около 30 тысяч жителей, более половины уже эвакуировались. Такие данные на утро 2 сентября озвучил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, сообщает Радио Свобода.

Детей в городе осталось 1365, в общей сложности в общине, куда входит два города (Покровск и Родинский) и 39 сел — 2279 детей. Из населенных пунктов общины, расположенные у линии фронта, эвакуировали всех детей. Сергей Добряк добавил, что идет принудительная эвакуация детей с родителями.

"На сегодняшний день на утро в Покровске остается чуть более 30 тысяч жителей. В общине – это два города и 39 сел – 42 тысячи. Мы принудительно эвакуируем детей не из всего общества. Это только из двух городов и 12 сел, то есть из 14 населенных пунктов. Остальные остаются. Детей из сел, которые приближены к линии фронта, уже вывезли" , – сказал Добряк.

По словам начальника Покровской МВА, темпы эвакуации выросли. Если две недели назад из района выезжало по 600 человек ежедневно, то сейчас около двух тысяч в сутки.

"Сейчас занимаемся городом Покровск и городом Родинским. Продолжается эвакуация очень нормальными темпами" , – отметил Сергей Добряк.

Со 2 сентября в Покровске прекращают работу банки, будут работать только банкоматы, сообщили в Донецкой областной военной администрации. Это касается и других служб, предоставляющих услуги населению. Сейчас в районе длится удлиненный комендантский час – люди могут свободно передвигаться по городу только с 11:00 до 15:00. Но, по словам начальника Покровского районного управления полиции Станислава Загурского, если люди эвакуируются или едут на собственном транспорте, чтобы вывезти свои вещи, то их пропускают и во время действия комендантского часа.

В последние недели линия фронта в Донецкой области стремительно приблизилась к Покровску, который в первые два года полномасштабной войны был глубоким тылом. Следующим после Покровска расположенным западнее крупным городом является Павлоград в Днепропетровской области, до которого от Покровска – чуть более 100 километров. Население Павлограда составляет около 100 тысяч человек.

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