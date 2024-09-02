В правительственной партии Польши назвали главу МИД Украины националистом

Марек Савицкий, депутат Польской селянской партии, которая входит в правительственную коалицию, назвал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу националистом, который не впервые высказывает оскорбительные для Польши заявления, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в эфире RMF FM.

Савицкого возмутило то, что польский министр иностранных дел Радослав Сикорский никак не отреагировал на слова Кулебы об операции "Висла".

"Глава украинского внешнеполитического ведомства является националистом, и это не первый раз, когда он говорит такие вещи в адрес Польши. Я, однако, обеспокоен позицией министра Сикорского, потому что, находясь в этом кампусе, он не отреагировал, когда Кулеба приравнял Волынское преступление к акции "Висла", когда в подтексте требовал де-факто пересмотра границ", – сказал он.

"Я также обеспокоен тем, что молодежь, которая присутствовала в этом кампусе, не отреагировала должным образом. Его по меньшей мере должны были освистать, или молодежь должна была встать и требовать, чтобы этот парень ушел.

Просто эти молодые люди не имеют ни патриотического воспитания, ни исторического воспитания, исторических знаний, и поэтому меня не удивляет, что они не отреагировали, а меня удивляет отсутствие реакции министра Сикорского. Он должен был бы обязательно отреагировать", – подчеркнул депутат.

В последние дни между Киевом и Варшавой разгорелся спор из-за слов главы МИД Дмитрия Кулебы о принудительном выселении украинцев в рамках операции "Висла" с "украинских территорий".

После возмущения польских политиков украинское внешнеполитическое ведомство объяснило слова Кулебы.

Тем не менее, их раскритиковал премьер-министр Польши Дональд Туск, заявив, что Украина не станет членом ЕС без согласия его страны, а чтобы получить такое согласие, нужно соответствовать стандартам, в частности культурно-политическим.