В Киеве возросло количество раненых, обломки зафиксировали во всех районах – полиция

В Киеве, в результате ночной атаки, 2 сентября, падение обломков зафиксировано во всех районах столицы. Количество раненых возросло до трех. Об этом говорится в сообщении полиции Киева, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

В результате обстрела погибших нет, однако, ранения получили три человека:

32-летний мужчина;

19-летняя девушка;

24-летний мужчина.

В частности падение обломков было зафиксировано во всех районах столицы. Повреждения получили:

котельная учебного заведения;

подъезд многоквартирного дома;

станция метрополитена.

"Также обнаружены обломки на территории двух садиков в Деснянском и Днепровском районах, повреждены пять автомобилей" , - добавляет полиция Киева.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, которого цитирует Киевская городская военная администрация (КГВА), в результате атаки были повреждены окна в двух школах Шевченковского и Святошинского районов.

"Коммунальщики оперативно ликвидируют повреждения. Учебный процесс в этих школах начался" , - добавил Кличко.

Обстрел Украины на ночь на 2 сентября

Этой ночью враг в очередной раз атаковал Украину ракетами и беспилотникам. В общем террористы запустили 35 ракет и 23 БпЛА.

Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить:

9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

13 крылатых ракет Х-101;

20 ударных БпЛА Shahed-131/136.

Также еще одна вражеская ракета и беспилотник были локально потеряны.