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У Києві зросла кількість поранених, уламки зафіксували в усіх районах – поліція

У Києві зросла кількість поранених, уламки зафіксували в усіх районах – поліція
Фото: ДСНС

У Києві, внаслідок нічної атаки, 2 вересня, падіння уламків зафіксовано в усіх районах столиці. Кількість поранених зросла до трьох. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Внаслідок обстрілу загиблих немає, втім, поранення отримали троє людей:

  • 32-річний чоловік;
  • 19-річна дівчина;
  • 24-річний чоловік.

Зокрема падіння уламків було зафіксовано у всіх районах столиці. Пошкоджень зазнали:

  • котельня навчального закладу;
  • під’їзд багатоквартирного будинку;
  • станція метрополітену.
"Також виявлено уламки на території двох садочків в Деснянському та Дніпровському районах, пошкоджено пʼять автівок", - додає поліція Києва.

За словами мера Києва Віталія Кличка, якого цитує Київська міська військова адміністрація (КМВА), внаслідок атаки були пошкоджені вікна у двох школах Шевченківського та Святошинського районів.

"Комунальники оперативно ліквідовують пошкодження. Навчальний процес у цих школах розпочався", - додав Кличко.

Обстріл України на ніч на 2 вересня

Цієї ночі ворог вкотре атакував Україну ракетами та безпілотникам. Загалом терористи запустили 35 ракет й 23 БпЛА.

Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити:

  • 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 13 крилатих ракет Х-101;
  • 20 ударних БпЛА Shahed-131/136.

Також ще одна ворожа ракета й безпілотник були локаційно втрачені.

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