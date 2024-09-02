У Києві зросла кількість поранених, уламки зафіксували в усіх районах – поліція
У Києві, внаслідок нічної атаки, 2 вересня, падіння уламків зафіксовано в усіх районах столиці. Кількість поранених зросла до трьох. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Внаслідок обстрілу загиблих немає, втім, поранення отримали троє людей:
- 32-річний чоловік;
- 19-річна дівчина;
- 24-річний чоловік.
Зокрема падіння уламків було зафіксовано у всіх районах столиці. Пошкоджень зазнали:
- котельня навчального закладу;
- під’їзд багатоквартирного будинку;
- станція метрополітену.
"Також виявлено уламки на території двох садочків в Деснянському та Дніпровському районах, пошкоджено пʼять автівок", - додає поліція Києва.
За словами мера Києва Віталія Кличка, якого цитує Київська міська військова адміністрація (КМВА), внаслідок атаки були пошкоджені вікна у двох школах Шевченківського та Святошинського районів.
"Комунальники оперативно ліквідовують пошкодження. Навчальний процес у цих школах розпочався", - додав Кличко.
Обстріл України на ніч на 2 вересня
Цієї ночі ворог вкотре атакував Україну ракетами та безпілотникам. Загалом терористи запустили 35 ракет й 23 БпЛА.
Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити:
- 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 13 крилатих ракет Х-101;
- 20 ударних БпЛА Shahed-131/136.
Також ще одна ворожа ракета й безпілотник були локаційно втрачені.